Лауреаты «Лидеров России» рассказали об участии в волонтёрских проектах

Лауреаты конкурса «Лидеры России» рассказали об участии в волонтёрских проектах.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В частности, победитель «Лидеров России — 2020», начальник эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды ОАО «РЖД» Антон Домников занимается профориентацией и мотивацией детей из детдомов.

Ещё один победитель конкурса, советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Кукушкин из Санкт-Петербурга — активный участник объединения добровольных спасателей «Экстремум» и почётный донор России.

Суперфиналист «Лидеров России — 2020» от Дальневосточного федерального округа, специалист-эксперт по правовому сопровождению проектов в АО «Корпорация развития Сахалинской области» Алексей Шнайдер принимает участие в организации интеллектуальных игр для школьников, студентов и взрослых.

«Игры развивают детей, расширяют их круг общения и учат работать в команде», — отметил Шнайдер.

Ранее НТВ сообщал, что стартовал онлайн-марафон #МыВместе, посвящённый Дню волонтёра.