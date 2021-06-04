Путин рассказал о двух актуальных проблемах России
- РИА Новости
«У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас: рынок труда — его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая — инфляция», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Путина, уровень инфляции на данный момент в России находится на уровне 5,8%.
«Эксперты сходятся во мнении, что где-то в районе 5%, хорошо бы было чуть поменьше 5% инфляция (в годовом выражении. — RT)», — добавил президент России.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.