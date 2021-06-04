Путин рассказал о двух актуальных проблемах России

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Россия в настоящее время имеет две главные проблемы: рынок труда и инфляция. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин рассказал о двух актуальных проблемах России
  • РИА Новости

«У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас: рынок труда — его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая — инфляция», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, уровень инфляции на данный момент в России находится на уровне 5,8%. 

«Эксперты сходятся во мнении, что где-то в районе 5%, хорошо бы было чуть поменьше 5% инфляция (в годовом выражении. — RT)», — добавил президент России.

 RT ведёт прямую трансляцию заседания.

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