Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, оценил ситуацию с безработицей в России.

«Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что, в принципе, в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали», — сообщил президент.

Он заявил, что «правительству следует усилить программы содействия занятости в тех субъектах федерации, где безработица пока ещё высока».

При этом Путин подчеркнул, что «нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона».

«Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжному предпринимательству», — добавил глава государства.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что снижение безработицы в России до докризисного уровня 2019 года 4,6—4,7% прогнозируется к концу 2021 года.