В ОНК рассказали о просьбе предпринимателя Бориса Шпигеля допустить к нему в СИЗО раввина

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RT
Предприниматель Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит допустить к нему раввина. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали о просьбе предпринимателя Бориса Шпигеля допустить к нему в СИЗО раввина
  • РИА Новости

«Борис Шпигель в ходе встречи с членами комиссии обратился с просьбой оказать содействие в допуске к нему раввина», — сказал правозащитник. 

Он отметил, что встречи со священнослужителями и отправление религиозных обрядов в местах лишения свободы предусмотрены действующим законодательством. Собеседник RT предположил, что в отношении просьбы Шпигеля возникло недоразумение, раз ему пришлось обратиться в ОНК с этой проблемой, и оно скоро разрешится. 

«В московских СИЗО есть и православные храмы, и молельные комнаты, а в «Бутырке» на днях отметили десятилетие синагоги. В отношении Шпигеля члены ОНК дали соответствующие рекомендации руководству СИЗО «Матросская тишина», в больнице которого он содержится, а также довели информацию до представителей еврейской общины Москвы», — пояснил член ОНК. 

Борис Шпигель, добавил он, сообщил, что находится в трёхместной больничной камере, пожаловался на ряд тяжёлых хронических заболеваний, а своё дело назвал «заказом». 

Мосгорсуд 6 апреля отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 

Ранее предприниматель заявил, что готов сотрудничать со следствием.

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