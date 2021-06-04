В ОНК рассказали о просьбе предпринимателя Бориса Шпигеля допустить к нему в СИЗО раввина

Предприниматель Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит допустить к нему раввина. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Борис Шпигель в ходе встречи с членами комиссии обратился с просьбой оказать содействие в допуске к нему раввина», — сказал правозащитник.

Он отметил, что встречи со священнослужителями и отправление религиозных обрядов в местах лишения свободы предусмотрены действующим законодательством. Собеседник RT предположил, что в отношении просьбы Шпигеля возникло недоразумение, раз ему пришлось обратиться в ОНК с этой проблемой, и оно скоро разрешится.

«В московских СИЗО есть и православные храмы, и молельные комнаты, а в «Бутырке» на днях отметили десятилетие синагоги. В отношении Шпигеля члены ОНК дали соответствующие рекомендации руководству СИЗО «Матросская тишина», в больнице которого он содержится, а также довели информацию до представителей еврейской общины Москвы», — пояснил член ОНК.

Борис Шпигель, добавил он, сообщил, что находится в трёхместной больничной камере, пожаловался на ряд тяжёлых хронических заболеваний, а своё дело назвал «заказом».

Мосгорсуд 6 апреля отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Ранее предприниматель заявил, что готов сотрудничать со следствием.