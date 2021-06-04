Экс-сотрудник ФБК Горожанко заявил об угрозах физической расправой

Петербургский политический активист и экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Фёдор Горожанко в эксклюзивном интервью RT заявил о поступающих в его адрес угрозах физической расправой.

«Они (бывшие соратники по ФБК. — RT) разглашают мою банковскую тайну, мои персональные данные выкладывают. При этом обвиняют меня, что это я данные куда-то передал, — сказал собеседник RT. — А мои личные данные распространяют везде самым циничным образом. Например, выложили адрес моей квартиры. Мне угрожали, что приедут».

Подробнее о позиции Горожанко по поводу выдвинутых в его адрес обвинений бывшими соратниками по ФБК Алексея Навального — в материале RT.

31 мая в блоге Навального на YouTube было опубликовано видео, в котором директор ФБК Иван Жданов обвинил Фёдора Горожанко в краже персональных данных пользователей сайта «Свободу Навальному!», назвав это уголовным преступлением.

Ранее в команде Леонида Волкова, создавшей и администрирующей сайт «Свободу Навальному!», не смогли объяснить, как среди контактов отметившихся на ресурсе оказались адреса электронной почты ряда крупных организаций и СМИ, в том числе несколько рабочих адресов RT, не используемых для частной переписки.

В настоящее время Роскомнадзор проводит проверку по факту утечки персональных данных россиян с этого ресурса.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.