Роскомнадзор проверит утечку данных россиян на сайте сторонников Навального
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Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведёт соответствующую проверку», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, как сообщал RT, попросил Генпрокуратуру проверить законность сбора и хранения данных россиян на сайте Алексея Навального.