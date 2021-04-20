Роскомнадзор проверит утечку данных россиян на сайте сторонников Навального

Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте «Свободу Навальному».

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведёт соответствующую проверку», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, как сообщал RT, попросил Генпрокуратуру проверить законность сбора и хранения данных россиян на сайте Алексея Навального.