Роскомнадзор проверит утечку данных россиян на сайте сторонников Навального

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Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте «Свободу Навальному».
Роскомнадзор проверит утечку данных россиян на сайте сторонников Навального
  • Pixabay

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведёт соответствующую проверку», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, как сообщал RT, попросил Генпрокуратуру проверить законность сбора и хранения данных россиян на сайте Алексея Навального.

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