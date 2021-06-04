Экс-сотрудник ФБК Горожанко прокомментировал обвинение в предательстве бывших соратников

Петербургский политический активист и экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Фёдор Горожанко в эксклюзивном интервью RT прокомментировал выдвинутое против него бывшими соратниками обвинение в краже персональных данных пользователей сайта «Свободу Навальному!».

«Я не работаю там (в ФБК. — RT) с 2019 года. Сайт «Свободу Навальному» появился 23 марта 2021 года, — сказал Горожанко. — Я его не разрабатывал и никак с ним не соприкасался. Что касается почтового сервиса, через который произошла утечка, — я с ним не работал, даже когда был сотрудником ФБК».

Обвинение строится на том, отметил собеседник RT, что он сам просматривал файл с инструкцией по отправлению рассылки.

«Но этот файл я создал сам, — сказал Горожанко. — Когда я увольнялся в 2019 году, я передал все функции по рассылкам новому сотруднику. Я создал для него инструкцию. Теперь они говорят, что я знаю, как это делать (отправлять рассылки. — RT). Конечно, я знаю, я сам эту инструкцию составил».

Подробнее — в материале RT.

31 мая в блоге Алексея Навального на YouTube было опубликовано видео, в котором директор ФБК Иван Жданов обвинил Фёдора Горожанко в краже персональных данных пользователей сайта «Свободу Навальному!», назвав это уголовным преступлением.

Ранее в команде Леонида Волкова, создавшей и администрирующей сайт «Свободу Навальному!», не смогли объяснить, как среди контактов отметившихся на ресурсе оказались адреса электронной почты ряда крупных организаций и СМИ, в том числе несколько рабочих адресов RT, не используемых для частной переписки.

В настоящее время Роскомнадзор проводит проверку по факту утечки персональных данных россиян с этого ресурса.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.