В Красноярском крае проводят проверку по факту отравления детей
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Прокуратура края организовала проверку по информации СМИ о возможном массовом отравлении детей в школьном лагере МАОУ «Средняя школа № 24», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
По предварительной информации, в медучреждение обратились родители шестерых детей. У школьников взяли анализы, госпитализация им не понадобилась.
Как ранее сообщал сайт progorod43, в мае в Кировской области 22 ребёнка были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.