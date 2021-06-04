В Красноярском крае проводят проверку по факту отравления детей

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Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту массового отравления детей в школьном лагере Красноярска.
В Красноярском крае проводят проверку по факту отравления детей
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Прокуратура края организовала проверку по информации СМИ о возможном массовом отравлении детей в школьном лагере МАОУ «Средняя школа № 24», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, в медучреждение обратились родители шестерых детей. У школьников взяли анализы, госпитализация им не понадобилась.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в мае в Кировской области 22 ребёнка были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

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