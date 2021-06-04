Павильон «Космос» на ВДНХ станет площадкой для бракосочетания
- © Д. Гришкин/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что соответствующая церемония будет проводиться в подкупольной части павильона на фоне вращающейся Земли.
«Необычные площадки для регистрации брака пользуются особой популярностью среди московских молодожёнов — на летние месяцы уже занято 85% мест. Поэтому мы открываем ещё одну локацию для заключения брака — павильон «Космос» на ВДНХ. Молодожёны уже сегодня могут выбрать одну из доступных дат до конца года и подать заявление. Первые бракосочетания состоятся уже в июле», — сказала Ракова.
Подать заявление на регистрацию документов можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ.
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