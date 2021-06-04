Павильон «Космос» на ВДНХ станет площадкой для бракосочетания

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с июля павильон «Космос» на ВДНХ станет площадкой для бракосочетания и молодожёны смогут там официально зарегистрировать брак.
Павильон «Космос» на ВДНХ станет площадкой для бракосочетания
  • © Д. Гришкин/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что соответствующая церемония будет проводиться в подкупольной части павильона на фоне вращающейся Земли.

«Необычные площадки для регистрации брака пользуются особой популярностью среди московских молодожёнов — на летние месяцы уже занято 85% мест. Поэтому мы открываем ещё одну локацию для заключения брака — павильон «Космос» на ВДНХ. Молодожёны уже сегодня могут выбрать одну из доступных дат до конца года и подать заявление. Первые бракосочетания состоятся уже в июле», — сказала Ракова.

Подать заявление на регистрацию документов можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ.

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