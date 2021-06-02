Иллюзия неограниченного выбора: почему сегодня сложнее выйти замуж

По данным Росстата, россияне стали реже жениться. При этом в крупных городах мужчин меньше, чем женщин, а в глубинке наблюдается обратная ситуация. По мнению экспертов, на образование новых пар влияет не только демографический перекос, но и переход брачного рынка в интернет.

В доковидном 2019 году естественная убыль населения (разница между умершими и родившимися), по данным Росстата, составила 316,2 тыс., в 2020-м — 688,7 тыс. Страна «убывает», и даже приём в гражданство мигрантов лишь немного снижает темпы, но не меняет картину.

Причина банальна: женщины мало рожают. Тут власть старается как может: материнский капитал, льготная ипотека молодым семьям, строительство детских садов. Но это по большей части помощь уже сложившимся парам. А вот как создать эту самую пару, увы, ни в одной госпрограмме не описано.

По данным Росстата, если ещё несколько лет назад в России наибольшему числу вступавших в брак было от 18 до 24 лет, то в 2019 году — от 25 до 34 лет.

«Ещё 15 лет назад максимальное число новорождённых приходилось на матерей 23 лет, сейчас — 26—27 лет. Это не только в крупных городах с более продвинутой молодёжью, а в среднем по всей России. А во многих регионах рождаемость у женщин в возрасте 30—34 года больше, чем в 20—25 лет. Наблюдается чёткая тенденция откладывать рождение первенца», — рассказывает RT научный руководитель лаборатории экономики народонаселения демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров.

Руководитель брачного агентства Married and happy Юлия Антоненко подтверждает эти тезисы: «Раньше замуж выходили ещё студентками, рожали в 20 лет — и это было нормально. Сегодня в обществе считается, что женщина должна быть в состоянии в случае чего сама обеспечить себя, своего ребёнка. Она подсознательно готовится к тому, что может остаться одна с ребёнком. Поэтому не спешит рожать, считая, что сначала надо встать на ноги. Раньше 20-летние красивые девушки в Москве стремились воспользоваться своей внешностью, чтобы удачно выйти замуж. А сейчас до определённого возраста им замуж не хочется — предпочитают наслаждаться жизнью, пользуясь мужчинами просто как спонсорами».

«По внешнему виду, поведению, образу жизни нынешние 55-летние — это 35-летние в 1999 году, — комментирует клинический психолог Татьяна Хрущева. — Вот только природу не обманешь: фертильность женщин осталась в тех же возрастных промежутках. Более того, сегодня наблюдается общее снижение фертильности — нагрузки, стрессы приводят к более раннему бесплодию. Понятно, у сегодняшней медицины больше возможностей помочь женщине — ЭКО и т. д. Но в целом у заигравшейся в студентку 35-летней барышни фертильность явно ниже, чем у 25-летней. Да и времени на рождение второго меньше».

Мальчики — в провинции, девочки — в Москве

По данным Росстата, в 2018 году коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. жителей) в России составил 6,1 — это минимум с начала нынешнего века. В 2019 году — 6,5. Хотя даже не в самый благополучный период российской истории — в 1990-е гг. — люди женились чаще: например, в 1995 году коэффициент был выше 7. А вот доля незарегистрированных браков среди граждан репродуктивного возраста принципиально не изменилась. Получается, что новые пары образуются всё реже. По мнению демографов, этому способствует в том числе диспропорция численности мужчин и женщин. Но только совсем не та, о которой всем известно.

«В России женщин больше, чем мужчин, — комментирует Валерий Елизаров. — Но это вообще в стране. Если мы посмотрим категорию от 18 до 35 лет, то в ней как раз мужчин будет больше. Так что на формальное отсутствие женихов жаловаться нельзя».

Самый богатый выбор женихов — на Дальнем Востоке, в Мурманской и Псковской областях: там на десять девчонок приходится до 13 мальчишек. А вот регионов, где невест больше, всего семь. Это четыре северокавказские республики (Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан), республика Алтай, а также два самых крупных по численности населения региона — Москва и Санкт-Петербург: там на десять молодых женщин приходится всего по восемь-девять молодых мужчин. Девушки куда чаще сбегают в столицы в поисках лучшей жизни, работы, да и женихов поинтереснее. Оставляют местных мужчин без невест, но и сами попадают в столице в жёсткую конкуренцию.

«Обоюдно завышенные требования»

«В России женщины более активны, да и образованы. Процент женщин с высшим образованием больше, чем мужчин, — комментирует профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. — И дамы не хотят выходить замуж за человека с образованием ниже, чем у них».

Как заметила Татьяна Хрущева, в природе женщины заложено: партнёр должен быть сильнее её.

«А исследования показывают общую феминизацию мужчин и рост маскулинности женщин. Например, психологический профиль по тесту MMPI у многих дам сегодня абсолютно мужской — если не видеть тестируемого живьём, то и не догадаешься, кто заполнял», — комментирует Татьяна Хрущева.

По данным исследований Александра Синельникова, основная причина падения числа новых браков — обоюдно завышенные требования сторон.

«К нам приходят женщины, которые до 40 лет не рожали, не были замужем, делали карьеру, — комментирует Юлия Антоненко. — Но в 40 лет они уже не хотят рожать абы от кого, а ищут равного партнёра по социальному статусу, материальному достатку. Причём ровесника — до 45 лет. А ровесник, если не альфонс, предпочитает даму помоложе, и вообще деловая женщина ему не нужна».

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Владелица другого брачного агентства «Один+Один» Жанна Захарова отмечает, что 99% обратившихся женщин всех возрастов, начиная с 20 лет, на первое место в списке требований ставят успешность, материальное благополучие мужчины. Некоторые сразу обозначают сумму дохода потенциального избранника: по её словам, даже 5 лет назад ситуация была иной.

Разборчивость при выборе жениха и невесты имела место во все времена, но раньше было больше компенсационных факторов. «В прежнем обществе, ещё тридцать лет назад, не состоящие в браке, особенно незамужние женщины, чувствовали себя неуютно. На каком-то этапе, не найдя кандидата по своим критериям, соглашались на имеющееся. Не получалось по любви — выходили замуж просто за «хорошего человека», лишь бы не остаться одной, — объясняет Александр Синельников. — Принцип «стерпится-слюбится» превалировал буквально до последних лет».

Синельников вспоминает результаты опросов в советское время — тогда 80% респондентов считали, что полюбить после свадьбы вполне возможно. И если на вопрос «Является ли поводом для развода исчезновение любви у одного и супругов» в 1980-х отвечали 30%, то сегодня — уже 70%. Синельников уверен, что этот подход сейчас распространяется и на заключение браков: люди предпочитают остаться одни, чем жениться без любви. Да и на снижение планки требований к кандидату новое поколение готово значительно реже.

Наблюдается и заметное сокращение браков «по залёту», довольно распространенных у советской молодёжи. Впрочем, тут нужно благодарить секс-просвет и доступ к контрацептивам. Косвенно это подтверждает забавное наблюдение. На память о гостях международных мероприятий в СССР оставались «дети Фестиваля молодежи и студентов» (даже двух, 1957 и 1985 годов), «дети Олимпиады-1980». А вот «детей Мундиаля-2018», увы, журналисты не нашли.

Сайт знакомств против остановки

Изменился и сам формат знакомств. Прежние оффлайновые ярмарки невест — танцы-дискотеки, тусовки – уступили место общению в соцсетях и на сайтах знакомств.

«Образно говоря, тактильности стало меньше, — комментирует Татьяна Хрущева. — Потребность в общении закрывается лайками, комментами, перепиской. Там тоже возможен флирт, но он совсем иного уровня, чем вживую. Его конвертация в отношения значительно ниже».

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С одной стороны, онлайновые сервисы знакомств должны только способствовать созданию новых пар. Однако, по оценке всех наблюдателей, они лишь создают иллюзию неограниченного выбора.

«Брачный рынок существует в двух вариантах: стихийный и организованный, — рассказывает Александр Синельников. — Стихийный — когда знакомство, завязывание отношений происходит случайно. А организованный — через сваху, брачное агентство, общих друзей или специализированный сайт».

Принципиальное отличие организованного рынка — наличие предварительной информации о противоположной стороне. «Представьте, парень и девушка знакомятся на автобусной остановке. Заговорили, понравились друг другу, он её проводил до дома. Завязались отношения. Она на три года его старше, была замужем, есть ребёнок, — объясняет Синельников. — Но она ему уже понравилась, уже искра проскочила. И получилась пара. А вот если бы он все эти формальные параметры знал заранее, например, указав требования на сайте знакомств, то они бы никогда не встретились. Лишняя информация здесь только мешает».

Благодаря интернету доля организованного брачного рынка очень сильно выросла — именно в этом по оценке Синельникова, и кроется основная проблема.