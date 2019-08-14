Эксперт прокомментировала данные о сокращении количества регистраций браков в России

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала данные Росстата о том, что число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 46 тыс.

«Появилось больше тренингов, больше литературы. Может быть, эта тема больше муссируется в обществе. Может быть, люди действительно устали делить имущество, делить детей, создавать себе какие-то проблемы, потому что сейчас, слава богу, много информации о том, какие вопросы нужно обсуждать до брака, на что стоит обратить внимание», — заявила она.

По её мнению, люди также учатся решать конфликты, и если большинство вопросов пара обсудила до брака, то априори получается меньше причин для развода.

Со своей стороны, телеведущая Роза Сябитова в беседе с Nation News выразила мнение, что количество браков уменьшилось по двум причинам.

«Во-первых, из-за финансов. Люди стали понимать, что нет смысла делать дорогие свадьбы и уходить в долги. Кстати, это потом и становится главной причиной развода», — сказала она.

Как считает Сябитова, вторая причина связана с тем, что молодёжь начала задумываться о том, что семья — это серьёзный экономический проект длиною в жизнь.

Ранее сообщалось, что лидерами по росту числа свадеб стали Республика Тыва и Ингушетия, где количество молодожёнов увеличилось на 2,7% и 2,6% соответственно.