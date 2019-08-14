Эксперт прокомментировала данные о сокращении количества регистраций браков в России
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«Появилось больше тренингов, больше литературы. Может быть, эта тема больше муссируется в обществе. Может быть, люди действительно устали делить имущество, делить детей, создавать себе какие-то проблемы, потому что сейчас, слава богу, много информации о том, какие вопросы нужно обсуждать до брака, на что стоит обратить внимание», — заявила она.
По её мнению, люди также учатся решать конфликты, и если большинство вопросов пара обсудила до брака, то априори получается меньше причин для развода.
Со своей стороны, телеведущая Роза Сябитова в беседе с Nation News выразила мнение, что количество браков уменьшилось по двум причинам.
«Во-первых, из-за финансов. Люди стали понимать, что нет смысла делать дорогие свадьбы и уходить в долги. Кстати, это потом и становится главной причиной развода», — сказала она.
Как считает Сябитова, вторая причина связана с тем, что молодёжь начала задумываться о том, что семья — это серьёзный экономический проект длиною в жизнь.
Ранее сообщалось, что лидерами по росту числа свадеб стали Республика Тыва и Ингушетия, где количество молодожёнов увеличилось на 2,7% и 2,6% соответственно.