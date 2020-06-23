Названы регионы — лидеры России по суммарному коэффициенту рождаемости

Названы регионы России с самыми высокими и низкими суммарными коэффициентами рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости (сколько в среднем рождается детей у одной женщины с 15 до 50 лет) в 2019 году зафиксирован в Республике Тыва — его значение составило 2,72.

На втором месте оказалась Чечня — 2,58. Далее идут Ненецкий АО — 2,17, затем Республика Алтай (2,11) и Сахалинская область (1,95).

Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости зафиксирован в Ленинградской области (1,07), Мордовии (1,17), Смоленской (1,21), Пензенской(1,26) и Тульской областях (1,26).

В целом по стране в 2019 году суммарный показатель рождаемости составил 1,5 ребёнка на одну женщину репродуктивного возраста.

Ранее были названы регионы — лидеры России по соотношению числа зарегистрированных браков к численности населения в 2019 году.