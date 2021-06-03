Адвокат сообщил, что Гудкова отпустили из полиции

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Супруга экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Валерия сообщила, что мужчину отпускают из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в связи с истечением 48 часов после задержания.
Адвокат сообщил, что Гудкова отпустили из полиции
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Его везут в ГСУ ГУМВД по Москве, и уже там его отпускают, отдают паспорт», — цитирует её РИА Новости. По словам женщины, об этом ей рассказал следователь.

При этом адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы Гудкова, сообщил, что полиция уже отпустила его.

«Его высадили на Пушкинской площади рядом с Макдоналдсом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гудков был помещён в двухместную камеру изолятора. По словам члена ОНК Москвы Георгия Иванова, Гудков заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой, как он утверждает, не имел отношения.

1 июня Дмитрий Гудков заявил, что у него, начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России»* Александра Соловьёва проходят обыски.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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