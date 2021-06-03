Собянин заявил об отсутствии в планах новых мер по COVID-19 в Москве

В Москве не планируется вводить дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нет, никаких дополнительных мер не планируем, достаточно стабильная работа системы здравоохранения», — цитирует его на полях ПМЭФ-2021 РИА Новости.

Собянин напомнил, что в течение года в Москве не вводилось «никаких серьёзных локдаунов», городская экономика продолжала работать.

Ранее Собянин объяснил рост числа выявляемых случаев COVID-19 после майских праздников в Москве продолжительными выходными и особенностями весеннего эпидемиологического сезона.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.