Адвокат рассказал об отказе Гудкова сдать биологические образцы

Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, заявил, что его подзащитный отказался сдать биологические образцы.

«Следователь приехал с постановлением о взятии буккальных образцов, то есть образцов с внутренней стороны полости рта. Для каких целей — он не объяснил. Дмитрий отказался от сдачи биологических образцов», — цитирует Бирюкова РИА Новости.

Он добавил, что у Гудкова изъяли маску, в которой он находился две минуты, с неё возьмут биообразцы «на проверку причастности к преступлению».

О каком преступлении идёт речь, адвокату не сообщили.

Ранее сообщалось, что Гудков был помещён в двухместную камеру изолятора. По словам члена ОНК Москвы Георгия Иванова, Гудков заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой, как он говорит, не имел отношения.

1 июня Дмитрий Гудков заявил, что у него, начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России»* Александра Соловьёва проходят обыски.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.