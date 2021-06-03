Росприроднадзор оценил в 70 млн рублей ущерб от разлива нефти в Туапсе

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Предварительный ущерб от разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в Туапсе оценивается в 70 млн рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Росприроднадзор оценил в 70 млн рублей ущерб от разлива нефти в Туапсе
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«Мы знаем откуда, но кто — не знаем. Если мы не найдём, к сожалению, будем предъявлять (требования по возмещению ущерба. — RT) эксплуатанту этого объекта. Это примерно 70 млн рублей», — приводит её слова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

25 мая в Туапсе ввели режим повышенной готовности после обнаружения примерно в 800 м от берега масляного пятна. 

Росприроднадзор зафиксировал загрязнение побережья в Туапсе после ликвидации в акватории Чёрного моря последствий разлива нефти.

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