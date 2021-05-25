В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море

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Режим повышенной готовности введён в Туапсе из-за разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море
  • Reuters

«На территории Туапсе введён режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, масляное пятно находится на расстоянии около 800 м от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Ранее Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефти.

Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено появление плёнки на поверхности моря в Туапсе.

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