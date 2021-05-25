В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море
- Reuters
«На территории Туапсе введён режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, масляное пятно находится на расстоянии около 800 м от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.
Ранее Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефти.
Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено появление плёнки на поверхности моря в Туапсе.