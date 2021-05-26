В Туапсе продолжают фиксировать загрязнение побережья после разлива нефти

Специалисты продолжают фиксировать загрязнение побережья в Туапсе после ликвидации в акватории Чёрного моря последствий разлива нефти. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Очистка водной акватории произошла достаточно быстро, а вот на берегах мы фиксируем загрязнение достаточно ёмкое», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Радионова, специалисты не ожидают массовой гибели животных и птиц и рассчитывают на серьёзное наказание для виновных в совершении незаконной врезки в глубоководный выпускной канализационный коллектор, что, по предварительной версии, стало причиной разлива.

Ранее в Туапсе примерно в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. В городе был введён режим повышенной готовности.