Володин оценил заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары
- РИА Новости
«Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», — заявил Володин.
Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что решение обнулить долю доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США.