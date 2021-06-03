Володин оценил заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары.

«Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», — заявил Володин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что решение обнулить долю доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США.