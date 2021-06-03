В России выявлено более 1000 случаев новых штаммов коронавируса

В России выявили 1068 случаев заболевания британским, индийским и южноафриканским штаммами коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она рассказала на совместном брифинге Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения на Петербургском международном экономическом форуме.

«70% — это британский, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из 1068 изолятов», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что локальные версии коронавируса, у которых наблюдаются мутации, свойственные британскому и южноафриканскому штаммам, выявляются в России.

Варианты индийского штамма COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.