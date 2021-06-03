Мантуров оценил объёмы производства «Спутника V» в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ оценил объёмы производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в России.

«Российские предприятия могут сейчас выпускать около 30 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц. Готовы полностью закрыть потребности массовой вакцинации», — цитирует РИА Новости Мантурова.

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии начнётся 4 июня.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.