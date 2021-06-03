Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм.

«У нас есть внутренний туризм: у нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что для безопасности граждан разработаны специальные правила.

«Что касается международного туризма, я абсолютно уверена, что все восстановится», — сказала Попова.

Ранее Попова призвала россиян привиться от коронавируса перед летним сезоном.