Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм.
Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм
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«У нас есть внутренний туризм: у нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что для безопасности граждан разработаны специальные правила.

«Что касается международного туризма, я абсолютно уверена, что все восстановится», — сказала Попова.

Ранее Попова призвала россиян привиться от коронавируса перед летним сезоном.

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