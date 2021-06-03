Минтранс начал реализацию проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М11 «Нева»

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Министерство транспорта России приступило к реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М11 «Нева». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минтранс начал реализацию проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М11 «Нева»
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Отмечается, что «формирование беспилотных логистических коридоров на территории России начнётся с трассы М11 «Нева».

«Министерство транспорта России до 2024 года оборудует магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом цифровой инфраструктурой для безопасного движения автономных грузовиков всех мировых разработчиков и автопроизводителей».

О старте пилотного проекта сообщил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов в рамках на Петербургского международного экономического форума. 

Ранее глава РЖД Олег Белозёров сообщал, что к концу 2021 года в РЖД ожидают получить первые беспилотные поезда «Ласточка», которые начнут работать в Москве в тестовом режиме в следующем году.

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