Минтранс начал реализацию проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М11 «Нева»

Министерство транспорта России приступило к реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М11 «Нева». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «формирование беспилотных логистических коридоров на территории России начнётся с трассы М11 «Нева».

«Министерство транспорта России до 2024 года оборудует магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом цифровой инфраструктурой для безопасного движения автономных грузовиков всех мировых разработчиков и автопроизводителей».

О старте пилотного проекта сообщил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов в рамках на Петербургского международного экономического форума.

Ранее глава РЖД Олег Белозёров сообщал, что к концу 2021 года в РЖД ожидают получить первые беспилотные поезда «Ласточка», которые начнут работать в Москве в тестовом режиме в следующем году.