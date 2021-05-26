В РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов «Ласточка»

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К концу 2021 года в РЖД ожидают получить первые беспилотные поезда «Ласточка», которые начнут работать в Москве в тестовом режиме в следующем году, сообщил глава компании Олег Белозёров.
В РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов «Ласточка»
  • globallookpress.com

«Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме», — цитирует РИА Новости заявление Белозёрова.

Он добавил, что сертификацию планируется завершить в 2022 году.

По его словам, беспилотные составы будут введены на Московском центральном кольце (МЦК).

Кроме того, глава РЖД сообщил, что компания обсуждает с московскими властями сокращение интервала между поездами, курсирующими по МЦК. Сейчас он составляет четыре минуты, его планируется сократить до трёх минут.

Белозёров уточнил, что для этого будет необходимо «пересчитать финансовую модель».

В 2016 году глава РЖД Олег Белозёров говорил, что госкомпания планирует запустить беспилотные поезда на МЦК к 2021 году.

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