В РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов «Ласточка»
- globallookpress.com
«Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме», — цитирует РИА Новости заявление Белозёрова.
Он добавил, что сертификацию планируется завершить в 2022 году.
По его словам, беспилотные составы будут введены на Московском центральном кольце (МЦК).
Кроме того, глава РЖД сообщил, что компания обсуждает с московскими властями сокращение интервала между поездами, курсирующими по МЦК. Сейчас он составляет четыре минуты, его планируется сократить до трёх минут.
Белозёров уточнил, что для этого будет необходимо «пересчитать финансовую модель».
В 2016 году глава РЖД Олег Белозёров говорил, что госкомпания планирует запустить беспилотные поезда на МЦК к 2021 году.