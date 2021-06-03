VTimes объявило о прекращении работы

Короткая ссылка
Деловое интернет-издание VTimes.io*, внесённое Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, сообщило о прекращении своей работы с 12 июня.
VTimes объявило о прекращении работы
  • Gettyimages.ru
  • © dusanpetkovic

«Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes. За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы», — говорится в заявлении редакции.

Отмечается, что издание прекратит свою работу 12 июня.

Онлайн-проект VTimes появился в 2020 году, его создали бывшие журналисты газеты «Ведомости».

14 мая стало известно, что Минюст России внёс издание в список СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.05.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить