VTimes объявило о прекращении работы

Деловое интернет-издание VTimes.io*, внесённое Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, сообщило о прекращении своей работы с 12 июня.

«Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes. За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы», — говорится в заявлении редакции.

Отмечается, что издание прекратит свою работу 12 июня.

Онлайн-проект VTimes появился в 2020 году, его создали бывшие журналисты газеты «Ведомости».

14 мая стало известно, что Минюст России внёс издание в список СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.05.2021.