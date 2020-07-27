Бывшие журналисты «Ведомостей» сообщили о создании нового СМИ
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«Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником нового проекта.
Как рассказал РИА Новости Александр Губский, один из причастных к созданию проекта, команда VTimes уже на этой неделе начнёт публиковать работы своих авторов в соцсетях.
В середине июня стало известно, что все пять заместителей Андрея Шмарова, главного редактора газеты «Ведомости», уволились в связи с несогласием с его назначением на этот пост.