Бывшие журналисты «Ведомостей» сообщили о создании нового СМИ

Бывшие журналисты «Ведомостей» займутся запуском нового онлайн-проекта VTimes, который стартует осенью. Об этом сообщается на сайте данного медиаресурса.

«Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником нового проекта.

Как рассказал РИА Новости Александр Губский, один из причастных к созданию проекта, команда VTimes уже на этой неделе начнёт публиковать работы своих авторов в соцсетях.

В середине июня стало известно, что все пять заместителей Андрея Шмарова, главного редактора газеты «Ведомости», уволились в связи с несогласием с его назначением на этот пост.