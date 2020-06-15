Все заместители главреда «Ведомостей» уволились

Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» Андрея Шмарова уволились в связи с несогласием с его назначением на этот пост.

Как говорится в заявлении на сайте издания, Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский «уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова».

Кроме того, из издания уходит и. о. шеф-редактора сайта газеты Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова.

Шмаров исполнял обязанности главного редактора газеты с конца марта. 15 июня издатель «Ведомостей» утвердил его в должности главного редактора.

В заявлении отмечается, что конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией.