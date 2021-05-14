Минюст внёс ещё одно СМИ в список иноагентов

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Министерство юстиции России внесло интернет-издание «VTimes.io»* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Минюст внёс ещё одно СМИ в список иноагентов
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

«14 мая... в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов (Stichting 2 Oktober, регистрационный номер — 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство юстиции России внесло интернет-издание «Медуза»** в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.05.2021.

 

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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