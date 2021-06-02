В Петербурге первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 700 тысяч человек

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В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявили, что в Санкт-Петербурге первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 700 тыс. человек.
В Петербурге первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 700 тысяч человек
  • © Tatyana Makeyeva
  • Reuters

«За весь период в Петербурге вакцинировано 700 711 человек. Из них 580 412 полностью завершили цикл вакцинации», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что в настоящий момент в Петербурге доступны три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По данным совета, запас препаратов в городе составляет более 155 тыс. доз.

Ранее Мурашко рассказал, сколько россиян уже привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

2 июня президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.

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