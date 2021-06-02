Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сколько пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России в настоящий момент проходят лечение в стационарах.
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«На сегодняшний день 270 тыс. человек болеют коронавирусом, более 70 тыс. находятся в стационарах, более 1,5 тыс. находятся в отделениях реанимации», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко рассказал, сколько россиян уже привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

2 июня президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить