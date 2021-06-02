Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сколько пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России в настоящий момент проходят лечение в стационарах.

«На сегодняшний день 270 тыс. человек болеют коронавирусом, более 70 тыс. находятся в стационарах, более 1,5 тыс. находятся в отделениях реанимации», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко рассказал, сколько россиян уже привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

2 июня президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.