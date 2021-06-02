В ФНС назвали число зарегистрированных самозанятых в России
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- АГН «Москва»
«Что касается моей любимой темы — темы самозанятых. У нас уже 2,4 млн человек, которые больше 430 млрд (рублей) официально показали доходов», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что количество самозанятых в возрасте до 17 лет уже превышает 30 тыс.
«Причём больше всего в Магаданской области, там у нас молодёжь самая активная», — указал он.
Егоров также добавил, что возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщал, что в столице запустили цифровую платформу для самозанятых.