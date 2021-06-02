В ФНС назвали число зарегистрированных самозанятых в России

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что число зарегистрированных самозанятых в стране достигло 2,4 млн.

«Что касается моей любимой темы — темы самозанятых. У нас уже 2,4 млн человек, которые больше 430 млрд (рублей) официально показали доходов», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что количество самозанятых в возрасте до 17 лет уже превышает 30 тыс.

«Причём больше всего в Магаданской области, там у нас молодёжь самая активная», — указал он.

Егоров также добавил, что возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщал, что в столице запустили цифровую платформу для самозанятых.