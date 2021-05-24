В Москве запустили цифровую платформу для самозанятых
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в столице ежедневно статус самозанятого получают свыше 25 тыс. человек.
«Общее число самозанятых в Москве уже превысило 600 тыс. Поэтому для нас крайне важно было создать городскую цифровую экосистему с целью популяризации данного налогового режима среди москвичей, дать им решения для открытия и развития своего дела», — отметил он.
Ранее доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы самозанятости в России.