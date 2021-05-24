В Москве запустили цифровую платформу для самозанятых

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Цифровая экосистема «Всё о самозанятости от а до я» заработала на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).
В Москве запустили цифровую платформу для самозанятых
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в столице ежедневно статус самозанятого получают свыше 25 тыс. человек.

«Общее число самозанятых в Москве уже превысило 600 тыс. Поэтому для нас крайне важно было создать городскую цифровую экосистему с целью популяризации данного налогового режима среди москвичей, дать им решения для открытия и развития своего дела», — отметил он.

Ранее доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы самозанятости в России.

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