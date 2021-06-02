Эксперт дала советы по покупке качественного молока

Независимый эксперт молочной промышленности в России Татьяна Рыбалова дала советы по покупке качественного молока.

«Сроки хранения растут, это не означает, что молоко содержит какие-то консерванты. Новые технологии дали возможность увеличить сроки хранения», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, с точки зрения экологичности и качества предпочтительнее упаковка Tetra Pak — бумажные пакеты.

Как считает Рыбалова, менее предпочтительно молоко в бутылках.

«Было мнение, что в какой-то момент её должны были запретить, потому что бутылка — это не столько экологически чистое. Чтобы она отвечала всем требованиям, она должна быть более дорогой. Хранить молоко в бутылке, тем более на солнце, не рекомендуется», — добавила эксперт.

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