В ХМАО пресекли деятельность подпольного казино

В Нижневартовске задержали девятерых участников преступной группы, которая организовала подпольное казино.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«По версии следствия, в период с апреля по июнь 2021 года в городе члены ОПГ, состоящей из жителей Нижневартовска и Мегиона, в нежилом помещении незаконно организовали и проводили азартные игры», — заявили в ведомстве.

В ходе проведения следственных действий совместно с ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО изъяты игровые автоматы, деньги, мобильные телефоны и другая техника.

Заведено уголовное дело.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.