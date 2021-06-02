В ХМАО пресекли деятельность подпольного казино

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В Нижневартовске задержали девятерых участников преступной группы, которая организовала подпольное казино.
В ХМАО пресекли деятельность подпольного казино
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«По версии следствия, в период с апреля по июнь 2021 года в городе члены ОПГ, состоящей из жителей Нижневартовска и Мегиона, в нежилом помещении незаконно организовали и проводили азартные игры», — заявили в ведомстве.

В ходе проведения следственных действий совместно с ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО изъяты игровые автоматы, деньги, мобильные телефоны и другая техника.

Заведено уголовное дело.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

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