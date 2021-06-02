Офтальмолог напомнила о защите глаз при наблюдении за солнечным затмением

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Врач-офтальмолог, главный врач Клиники доктора Шиловой, эксперт Госдумы по охране здоровья, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что наблюдать солнечное затмение без специальных фильтров крайне опасно для глаз.
Офтальмолог напомнила о защите глаз при наблюдении за солнечным затмением
  • Pixabay

В беседе с URA.RU она предупредила, что можно получить ожог сетчатки глаза, частичную или полную потерю зрения без возможности восстановления.

«Если человек в момент наблюдения за солнечным затмением не пользуется специальными фильтрами, повреждающая инфракрасная часть излучения проникает внутрь глаза, через роговицу, хрусталик, попадает на сетчатку, фокусируясь в самой нежной её части, которая называется «жёлтое пятно», и возникает ожог. У человека появляется расплывчатое пятно перед глазом, сначала серое, потом чёрное, и зрение утрачивается безвозвратно», — подчеркнула Шилова.

Она отметила, что при стопроцентном зрении может произойти снижение зрения до 5—10%.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.

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