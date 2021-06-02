В Госдуме прокомментировали слова Милохина о невозможности регулирования TikTok

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT заявление тиктокера Дани Милохина о том, что никто не может регулировать TikTok.

«Я считаю, что регулирование должно быть аналогичное для всех. Всё, что не нарушает правила морали, этики, и всё, что не нарушает действующий Уголовный кодекс, конечно, должно быть разрешено... Если ты просто снимаешь развлекательный контент, то никакого регулирования быть не должно. Безусловно, сами сервисы обязаны подчиняться действующим законам... Если платформа работает на территории Российской Федерации, то она вынуждена работать в рамках действующего законодательства, поэтому тиктокеры свободны в своих действиях ровно до той поры, пока они не нарушают действующий закон», — объяснил Свинцов.

Ранее Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok.

Он отметил, что TikTok — это свободное пространство, где «ты можешь снимать всё, что хочешь, всё, что считаешь интересным».