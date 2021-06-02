Милохин прокомментировал возможность регулирования TikTok

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Тиктокер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok.
Милохин прокомментировал возможность регулирования TikTok
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РБК.

«Я не знаю, должно (регулировать государство. — RT) или нет, я не думаю об этом», — заявил он.

Он отметил, что TikTok — это свободное пространство, где «ты можешь снимать всё, что хочешь, всё, что считаешь интересным».

«Никто не может управлять твоим контентом», — сказал Милохин.

В апреле TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за систематическое неудаление противоправной информации, в том числе о несогласованных акциях.

27 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok ещё на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.

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