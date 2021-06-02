Милохин прокомментировал возможность регулирования TikTok
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Об этом сообщает РБК.
«Я не знаю, должно (регулировать государство. — RT) или нет, я не думаю об этом», — заявил он.
Он отметил, что TikTok — это свободное пространство, где «ты можешь снимать всё, что хочешь, всё, что считаешь интересным».
«Никто не может управлять твоим контентом», — сказал Милохин.
В апреле TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за систематическое неудаление противоправной информации, в том числе о несогласованных акциях.
27 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok ещё на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.