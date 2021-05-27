Суд в Москве оштрафовал TikTok ещё на 1,5 млн рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok ещё на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.
Суд в Москве оштрафовал TikTok ещё на 1,5 млн рублей
  • Reuters

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В апреле TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за систематическое неудаление противоправной информации, в том числе о несогласованных акциях.

В начале марта Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.

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