Суд в Москве оштрафовал TikTok ещё на 1,5 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok ещё на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В апреле TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за систематическое неудаление противоправной информации, в том числе о несогласованных акциях.

В начале марта Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.