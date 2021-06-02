Большие десантные корабли ТОФ провели боевые стрельбы в акватории Японского моря
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Экипажи нанесли удары по береговым мишеням из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
На заключительном этапе учений военнослужащие отработали защиту от нападения с воздуха и стрельбу по кораблю условного противника, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот проведёт более 20 крупных учений в летний период.