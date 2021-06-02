Большие десантные корабли ТОФ провели боевые стрельбы в акватории Японского моря

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Ослябя» и «Пересвет» провели боевые стрельбы в акватории Японского моря.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Экипажи нанесли удары по береговым мишеням из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На заключительном этапе учений военнослужащие отработали защиту от нападения с воздуха и стрельбу по кораблю условного противника, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот проведёт более 20 крупных учений в летний период.