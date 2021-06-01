Черноморский флот проведёт более 20 крупных учений в летний период
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Экипажи кораблей и личный состав береговых частей примут участие более чем в 20 крупных тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях.
Также состоятся три учения, запланированные совместно с представителями военно-морских сил других стран.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.