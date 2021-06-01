Черноморский флот проведёт более 20 крупных учений в летний период

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Черноморский флот приступил к летнему периоду обучения. В пунктах базирования корабельных соединений и дислокации воинских частей на территории Крыма и Краснодарского края прошли торжественные мероприятия по этому поводу.
Черноморский флот проведёт более 20 крупных учений в летний период
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Экипажи кораблей и личный состав береговых частей примут участие более чем в 20 крупных тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях.

Также состоятся три учения, запланированные совместно с представителями военно-морских сил других стран.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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