В московских кварталах реновации планируют построить около 270 школ и садов

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в кварталах реновации предполагается построить около 270 школ и детских садов.
В московских кварталах реновации планируют построить около 270 школ и садов

Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу.

«Строительство детских садов и школ предусматривается уже на начальном этапе проектирования кварталов реновации, причём в обсуждении участвуют сами москвичи. Так, по уже утверждённым проектам планировок в кварталах реновации планируется возвести порядка 270 школ и детских садов», — отметил Бочкарёв.

Он пояснил, что одной из главных задач для властей города является создание комфортной и удобной городской среды.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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