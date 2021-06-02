В московских кварталах реновации планируют построить около 270 школ и садов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в кварталах реновации предполагается построить около 270 школ и детских садов.

Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу.

«Строительство детских садов и школ предусматривается уже на начальном этапе проектирования кварталов реновации, причём в обсуждении участвуют сами москвичи. Так, по уже утверждённым проектам планировок в кварталах реновации планируется возвести порядка 270 школ и детских садов», — отметил Бочкарёв.

Он пояснил, что одной из главных задач для властей города является создание комфортной и удобной городской среды.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».