В Госдуму внесли проект о санкциях против нарушивших права россиян иностранцев

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления.
В Госдуму внесли проект о санкциях против нарушивших права россиян иностранцев
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается, в настоящее время закон позволяет применять меры только против американских граждан.

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Будет предусмотрена возможность применения соответствующих мер и к лицам без гражданства.

В феврале в Госдуме предложили выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев.

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