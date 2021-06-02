В Госдуму внесли проект о санкциях против нарушивших права россиян иностранцев

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления.

Соответствующая информация опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается, в настоящее время закон позволяет применять меры только против американских граждан.

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Будет предусмотрена возможность применения соответствующих мер и к лицам без гражданства.

В феврале в Госдуме предложили выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев.