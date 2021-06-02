Эксперт оценил риск инфицирования COVID-19 в общественных местах

Член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко рассказал, что риск столкнуться с носителем COVID-19 есть везде.

Не стоит считать медицинские учреждения рассадниками коронавируса, заявил он в эфире радиостанции Sputnik.

«Мы не можем системно говорить о том, что в поликлиниках по всей стране оказалось больше коронавируса, чем в магазинах. Таких исследований не проводили. Я бы не стал говорить о том, что в поликлиниках у нас скапливается больше больных. Понятно, что туда люди обращаются за помощью, но у нас люди болеют не только коронавирусом. Столкнуться с заражённым COVID-19 человеком можно не только в поликлинике, но и в магазине», — уверен Эрик Бровко.

Степень риска зависит от того, сколько людей в помещении, сколько времени человек там проводит и соблюдаются ли там масочный режим и социальная дистанция, отметил специалист.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.