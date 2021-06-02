Более 230 жителей Крыма прошли вакцинацию от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«На сегодняшний день Республикой Крым получено более 267 тыс. доз вакцины от коронавируса. За последнюю неделю получили дополнительно ещё 7,4 тыс. доз», — рассказал Остапенко.
По его словам, более 170 тыс. человек уже получили второй компонент вакцины.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.