Более 230 жителей Крыма прошли вакцинацию от COVID-19

Более 230 тыс. жителей Крыма сделали прививку от COVID-19, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодняшний день Республикой Крым получено более 267 тыс. доз вакцины от коронавируса. За последнюю неделю получили дополнительно ещё 7,4 тыс. доз», — рассказал Остапенко.

По его словам, более 170 тыс. человек уже получили второй компонент вакцины.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.