Более 230 жителей Крыма прошли вакцинацию от COVID-19

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Более 230 тыс. жителей Крыма сделали прививку от COVID-19, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
Более 230 жителей Крыма прошли вакцинацию от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодняшний день Республикой Крым получено более 267 тыс. доз вакцины от коронавируса. За последнюю неделю получили дополнительно ещё 7,4 тыс. доз», — рассказал Остапенко.

По его словам, более 170 тыс. человек уже получили второй компонент вакцины.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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