Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников из Москвы рассказали о своей подготовке и планах на будущее.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Дмитрий Фёдоров, окончивший в этом году 11-й класс школы №1286, стал победителем олимпиады по китайскому языку и призёром по экономике.

«Чтобы хорошо подготовиться к олимпиаде по предмету, нужно его любить. Если нет интереса, то и подготовиться к соревнованию будет сложно», — заявил он.

Поступать Фёдоров намерен в МГИМО, где хочет изучать экономику и восточные языки.

Ольга Овчинникова окончила 11-й класс школы №1561. Она победила в олимпиаде по географии и стала региональным призёром по физкультуре.

«Географией я занимаюсь серьёзно и готовилась основательно. А физкультура — это, можно сказать, случайно. Меня попросили поучаствовать в школьном этапе, потом в муниципальном, затем в региональном, и я очень удивилась, когда стала призёром», — рассказала Овчинникова.

По её словам, готовиться помогло планирование, поскольку во время составления плана она видела объём работы, понимала, что делать.

Овчинникова хочет поступать на географический факультет МГУ.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.