Собянин поздравил школьников из Москвы с успехом на Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Как отметил Собянин, призёров и победителей вырастила почти половина школ города практических из всех районов Москвы, что свидетельствует о высоком уровне столичного образования в целом.

«Мы волновались за вас, сможете ли вы освоить предметы, достойно выступить на олимпиадах, показать свои знания. Но результат превзошёл ожидания: у нас в этом году больше половины всех золотых медалей — это москвичи», — сказал мэр.

Встреча с победителями и призёрами состоялась в концертном зале «Зарядье». Собянин выразил благодарность педагогам и администрациям школ, а также родителям учеников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.