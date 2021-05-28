Собянин поздравил школьников из Москвы с успехом на Всероссийской олимпиаде
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.
Как отметил Собянин, призёров и победителей вырастила почти половина школ города практических из всех районов Москвы, что свидетельствует о высоком уровне столичного образования в целом.
«Мы волновались за вас, сможете ли вы освоить предметы, достойно выступить на олимпиадах, показать свои знания. Но результат превзошёл ожидания: у нас в этом году больше половины всех золотых медалей — это москвичи», — сказал мэр.
Встреча с победителями и призёрами состоялась в концертном зале «Зарядье». Собянин выразил благодарность педагогам и администрациям школ, а также родителям учеников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.