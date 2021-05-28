Собянин поздравил школьников из Москвы с успехом на Всероссийской олимпиаде

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.
Собянин поздравил школьников из Москвы с успехом на Всероссийской олимпиаде
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Как отметил Собянин, призёров и победителей вырастила почти половина школ города практических из всех районов Москвы, что свидетельствует о высоком уровне столичного образования в целом.

«Мы волновались за вас, сможете ли вы освоить предметы, достойно выступить на олимпиадах, показать свои знания. Но результат превзошёл ожидания: у нас в этом году больше половины всех золотых медалей — это москвичи», — сказал мэр.

Встреча с победителями и призёрами состоялась в концертном зале «Зарядье». Собянин выразил благодарность педагогам и администрациям школ, а также родителям учеников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.

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