Школьники из Подмосковья получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии

Школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областное Минобразования.

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, на заключительном этапе регион представили 48 человек, из них 23 завоевали дипломы, причём пятеро победили.

«Это отличный результат», — сказала она.

В 2021 году в заключительном этапе олимпиады принимают участие более 400 школьников из Подмосковья.

«Лучшие из лучших борются сейчас за победу на олимпиаде. Впереди ещё десять предметов», — цитирует Каклюгину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что более 60 учащихся из Московской области получили дипломы на Всероссийской олимпиаде школьников.