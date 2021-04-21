Школьники из Подмосковья получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии

Короткая ссылка
Школьники из Московской области получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии.
Школьники из Подмосковья получили 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областное Минобразования.

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, на заключительном этапе регион представили 48 человек, из них 23 завоевали дипломы, причём пятеро победили.

«Это отличный результат», — сказала она.

В 2021 году в заключительном этапе олимпиады принимают участие более 400 школьников из Подмосковья.

«Лучшие из лучших борются сейчас за победу на олимпиаде. Впереди ещё десять предметов», — цитирует Каклюгину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что более 60 учащихся из Московской области получили дипломы на Всероссийской олимпиаде школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить