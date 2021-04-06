Более 60 школьников из Подмосковья получили дипломы на Всероссийской олимпиаде

Более 60 учащихся из Московской области получили дипломы на Всероссийской олимпиаде школьников.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

«Ребята уже продемонстрировали свои знания по химии, экономике, французскому языку, истории, праву и физике. В копилке Подмосковья пока 61 диплом: 12 победителей и 49 призёров», — заявила глава региона Ирина Каклюгина.

По её словам, на заключительном этапе олимпиады Подмосковье представят 423 ученика. Они пройдут испытания по 24 предметам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.