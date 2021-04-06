Более 60 школьников из Подмосковья получили дипломы на Всероссийской олимпиаде

Короткая ссылка
Более 60 учащихся из Московской области получили дипломы на Всероссийской олимпиаде школьников.
Более 60 школьников из Подмосковья получили дипломы на Всероссийской олимпиаде
  • © skynesher
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

«Ребята уже продемонстрировали свои знания по химии, экономике, французскому языку, истории, праву и физике. В копилке Подмосковья пока 61 диплом: 12 победителей и 49 призёров», — заявила глава региона Ирина Каклюгина.

По её словам, на заключительном этапе олимпиады Подмосковье представят 423 ученика. Они пройдут испытания по 24 предметам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить