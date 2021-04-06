Более 60 школьников из Подмосковья получили дипломы на Всероссийской олимпиаде
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
«Ребята уже продемонстрировали свои знания по химии, экономике, французскому языку, истории, праву и физике. В копилке Подмосковья пока 61 диплом: 12 победителей и 49 призёров», — заявила глава региона Ирина Каклюгина.
По её словам, на заключительном этапе олимпиады Подмосковье представят 423 ученика. Они пройдут испытания по 24 предметам.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.