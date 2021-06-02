Суд в Краснодаре арестовал экс-главу «Открытой России» Пивоварова

Первомайский суд Краснодара заключил под стражу экс-главу «Открытой России»* Андрея Пивоварова по делу о нежелательной организации, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что срок ареста — до 31 июля.

По словам следователя, в основании уголовного дела лежит пост в интернете с «агитацией сбора средств для печати» для одного из проектов. Сам Пивоваров обвинения отвергает.

О его задержании в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге стало известно 31 мая.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявляли, что претензии правоохранительных органов к политике отношения не имеют.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.