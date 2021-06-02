Врач рассказала, кому противопоказан квас

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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что квас может провоцировать развитие некоторых хронических заболеваний.
Врач рассказала, кому противопоказан квас
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Звезда».

«В период обострения гастритов, панкреатитов и холециститов квас может вызывать спазмы и приводить к ещё большему обострению. Людям, которые страдают рефлюксами, не подходит квас, потому что он газированный — рефлюксов будет больше», — отметила специалист.

Также врач призвала пить только натуральный квас, поскольку в нём меньше сахара. При этом следует употреблять не более двух стаканов напитка в день.

Ранее доктор медицинских наук профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.

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